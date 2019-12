Thema im Ausschuss : Klima: Der große Wurf fehlt noch

Das Klima stand im Mittelpunkt des Tönisvorster Bau-, Energie-, Verkehrs- und Umweltausschusses. Gleich mehrere Anträge und Verwaltungsvorlagen beschäftigten sich mit dem Thema.

Obwohl Tönisvorst als eine der ersten Kommunen im Land den Klimanotstand ausgerufen hat, ist der große Wurf in Sachen Klimaschutz nicht in Sicht. Auch aus den politischen Gremien kommen kaum konkrete Vorschläge. Aufforstung? Fehlanzeige. Intelligente Verkehrsführung? Kein Thema. Eine Passivenergiesiedlung? Abgeschmettert.

So beschäftigte sich die CDU-Fraktion in zwei Anträgen mit den Radwegen. Sie forderte ein Radwegekataster, das Aufschluss über den baulichen Zustand der Radwege gibt, wodurch eine schnellere Ausbesserung möglich werde. Außerdem beantragte die Fraktion den Ausbau der Radwege, besonders auf den Einkaufsrouten und Schulwegen, damit Fahrradfahren in Tönisvorst attraktiver wird. Auch die Junge Union hat sich Gedanken gemacht und schlägt vor, Bürgern urbanes Gärtnern zu ermöglichen. Die Verwaltung soll Flächen ermitteln, die dafür geeignet sind. Die SPD-Fraktion beantragt, eine klimaneutrale Wärmegewinnung in städtischen Gebäuden einzuführen. „Wir haben auf LED umgerüstet und nutzen Ökostrom in den Schulen, Turnhallen und Rathäusern, im nächsten Schritt sind die Heizungen dran“, erklärte Kremser.