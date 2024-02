Tierschutz in Tönisvorst Das Füttern wild lebender Katzen und Tauben bleibt verboten

Hintergrund war die Anregung einer Tierschützerin, die sich durch das Verbot des zielgerichteten oder gezielten Fütterns wild lebender Tiere in ihrer „ehrenamtlichen und gemeinnützigen Arbeit inakzeptabel behindert“ sieht. Das Management der Stadttaubenbestände und die Versorgung wild lebender Hauskatzen obliege als Tierschutzaufgabe eigentlich den Behören – werde jedoch in der Regel von gemeinnützig tätigen Tierschützern übernommen. Um kranke Tauben einzufangen oder Katzen kastrieren zu lassen, sei die gezielte Fütterung der Tiere zwingend erforderlich. Ihr sei ein Fall bekannt, in dem eine Tönisvorster Bürgerin mit einem Bußgeld bedroht worden sei, weil sie „nach einer größeren Kastrationsaktion im Umfeld eines innerörtlichen Bauernhofs durch Fütterung der Tiere dafür gesorgt hat, dass diese ortsfest bleiben“.