Dachdecker aus Tönisvorst klagt über zu viel Bürokratie Wie Bürokratie das Handwerk belastet

Dachdeckermeister Klaus van Geffen führt an der Hahnenweide in Vorst einen Familienbetrieb, den sein Großvater 1928 gründete. Van Geffen macht alles rund ums Dach: Ziegeldächer, Steildächer, Flachdächer, Gründächer, er verlegt Schiefer und Photovoltaik-Anlagen. Am liebsten ist er auf dem Dach. Nicht im Büro.