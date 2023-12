Stadt Tönisvorst braucht mehr Plätze Container für Flüchtlinge in Vorst geplant

Noch in der Vorweihnachtszeit sollen die ersten Flüchtlinge in die Wohncontainer hinter der Rosentalhalle in St. Tönis ziehen. Um den dort und in der Rosentalhalle selbst wohnenden Menschen einen Platz zu bieten, um ihre Mahlzeiten einzunehmen, soll ein Zelt auf dem Bolzplatz des benachbarten Jugendfreizeitzentrums JFZ aufgestellt werden. Das berichtete der städtische Fachbereichsleiter Philipp Sieben in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Vielfalt, Jugend, Senioren, Gesundheit, Soziales und frühkindliche Bildung. „Es ist und bleibt eine angespannte Situation, doch wir tun alles, um die Menschen menschenwürdig unterzubringen und die Belastungen für die Bürger so gering wie möglich zu halten“, sagte Sieben weiter. Die städtischen Unterkünfte seien mehr oder weniger am Limit.