Fläche am „H2Oh!“ in St. Tönis : Klimasiedlung statt Wohnprojekt?

Auf der Fläche rechts oberhalb des „H2Oh!“ wäre Platz für ein gemeinschaftliches Wohnprojekt gewesen. Auf dem Gelände links neben dem Schwimmbad baut die AWG. Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst Am Schwimmbad in St. Tönis sollte ein gemeinschaftliches Wohnprojekt entstehen. Doch die Bewerber haben wegen der gestiegenen Kosten zurückgezogen. Verwaltung und Politik überlegen jetzt, was die Alternative sein könnte.