Junger Autor aus Tönisvorst Der Dachdecker-Autor und der Weihnachtswichtel

Es sind zwei Kindergesichter, die neugierig in einen Karton blicken, in dem ein kleiner Wichtel mit roter Zipfelmütze und Schuhen, grüner Latzhose sowie blau-weiß-gestreiftem Pullover und ebensolchen Socken fröhlich umherhüpft. Wer auf das Buchcover von „Bilboh, der Weihnachtswichtel aus dem Schuhkarton“ blickt, der bekommt Lust zu erfahren, was es mit dem Wichtel auf sich hat. Wer das Kinderbuch aufschlägt, wird nicht enttäuscht.