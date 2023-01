Vorfall in Tönisvorst Einsatz für die Feuerwehr im „H2Oh!“

Tönisvorst · Im Schwimmbad „H2Oh!“ an der Schelthofer Straße in St. Tönis ist am Samstagabend Chlorgas ausgetreten. Geöffnet hat das Bad samstags bis 19.45 Uhr, die Feuerwehren aus Tönisvorst und Kempen wurden um 20.22 Uhr alarmiert.

29.01.2023, 19:10 Uhr

Die Wehrleute trugen spezielle Schutzanzüge. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Zu diesem Zeitpunkt seien nur noch einige Mitarbeiter dort gewesen, berichtete ein Feuerwehrsprecher. Niemand wurde verletzt. In der Wasseraufbereitungsanlage des Bades war es zu einem Austritt von Chlorgas gekommen. Das war durch Meldegeräte festgestellt worden. In speziellen Chemikalien-Schutzanzügen stellten die Einsatzkräfte die Anlage ab und lüfteten die betroffenen Räume. Schon nach kurzer Zeit konnte mit den Messgeräten der Feuerwehr kein Chlorgas mehr festgestellt werden. 60 Wehrleute aus Tönisvorst und Kempen waren an der Schelthofer Straße im Einsatz. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz erledigt, die Wehrleute konnten wieder fahren.

(biro)