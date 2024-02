Müllsammelaktion in Tönisvorst CDU, Nabu und Hegeringe laden zum „Tag der sauberen Apfelstadt“

Um die Landschaft in Tönisvorst von Müll und Unrat zu befreien, veranstaltet die CDU-Fraktion in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Krefeld/Viersen und den Hegeringen St. Tönis und Vorst seit vielen Jahren den „Tag der sauberen Apfelstadt“. In diesem Jahr startet die Aktion, die von zahlreichen Sponsoren auf unterschiedliche Art unterstützt wird, am Samstag, 2. März, um 9 Uhr, Treffpunkt ist der städtische Bauhof am Tackweg 2 in St. Tönis.