Mobilität in Tönisvorst CDU spendet 250 Euro an den Bürgerbus

250 Euro aus dem Sozialfonds der Fraktion überreichten jetzt der Fraktionsvorsitzende Peter Fischer und die Mitglieder Jutta und Reinhard Maly im Beisein von Angelika Feller, Vorsitzende des Kreissportverbandes. Die Spende nahmen Horst Dicken und Manfred Hoffmann vom Vorstand des Bürgerbusses dankbar entgegen. „Wir alle wollen mobil sein und bleiben. Doch manchmal reichen die Formen der persönlichen Mobilität, wie zum Beispiel mit dem Fahrrad, mit dem eigenen Auto oder mit dem Öffentlichen Personennahverkehr nicht aus. Lücken machen sich häufig im öffentlichen Verkehrsnetz in den ländlichen Regionen bemerkbar. Der Bedarf ist da, aber für den klassischen Linienverkehr nicht ausreichend“, so der Bürgerbusverein, der sich 1999 in Form einer Selbsthilfe gründete.