Diskussion im Tönisvorster Schulausschuss : CDU reagiert erbost auf Schul-Antrag der GUT

Tönisvorst Der Antrag der GUT-Fraktion zur zukünftigen Gestaltung der Tönisvorster Schullandschaft im Ausschuss für Bildung und Schule war missverständlich. Da wurde die Verwaltung beauftragt, zu prüfen, ob und zu welchem Zeitpunkt es möglicherweise notwendig wird, eine der beiden weiterführenden Schulen aufzugeben.

Die GUT begründete ihren Antrag so: „Die derzeit öffentlich diskutierten Möglichkeiten, Campcorn und der Vorschlag des Michael-Ende-Gymnasiums, sind – aufgrund ihrer Fragestellung in der Bürgerbeteiligung – dazu geeignet, dass eine Entscheidung zur Zukunft der weiterführenden Schulen getroffen werden könnte, die unter anderem darauf hinausläuft, dass in Tönisvorst für mindestens eine weiterführende Schulform möglicherweise dauerhaft kein Schulgebäude mehr zur Verfügung stehen wird.“ Michael Schütte (GUT) ruderte im Ausschuss ein Stück zurück: „Wir sollten vorbereitet sein, wenn im Rahmen der Sanierung etwas Unverhofftes geschieht – von jetzt auf gleich könnte es erforderlich werden, Schülerinnen und Schüler woanders unterbringen zu müssen.“