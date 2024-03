Arbeitskreis berät über Standards in Tönisvorst CDU kritisiert „Flüchtlingspolitik im Hinterzimmer“

Dass „die Beratungen über die Standards in der Flüchtlingsbetreuung zukünftig unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ beraten werden, kritisiert die CDU-Fraktion in einer Pressemitteilung. Es gehe um Ausgaben in Höhe von 3,6 Millionen Euro, „die erhebliche Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben werden“, schreibt die CDU. Die Definition der Standards, die künftig eingehalten werden sollen, ergebe einen Unterschied in den Kosten. Ob Mindeststandards in der Flüchtlingsbetreuung, die Standards, die die Stadt jetzt erfüllt oder überschreitet, brächten unterschiedliche Kosten mit sich, ebenso die Frage, ob „Geflüchtete zukünftig aktiv an der Reinigung ihrer Unterkunft beteiligt werden sollen oder wie viel Security und wofür benötigt wird“.