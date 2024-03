Schulentwicklung in Tönisvorst Bürgerinitiative verschickt offenen Brief zu Campus-Debatte

Die Bezirksregierung habe der Verwaltung mitgeteilt, dass aufgrund der Parzellenunschärfe des Regionalplans, hier sei bereits circa ein Drittel der Gesamtfläche als Allgemeiner Siedlungsbereich ausgewiesen, der Schulneubau am Wasserturm auch ohne Regionalplanänderung möglich sei, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage zur Ratssitzung. „Ein Drittel der Fläche am Wasserturm: das ist auf jeden Fall deutlich weniger als die in der Assmann-Machbarkeitsbetrachtung als zu klein bewertete Fläche im Kirchenfeld (17.800 m²), auf der heute ein Teil der Rupert-Neudeck-Gesamtschule steht. Laut der vorliegenden Assmann-Machbarkeitsbetrachtung ist auf dieser Flächengröße eine eigenständige Gesamtschule nicht zu realisieren“, schreibt die Bürgerinitiative dazu in ihrem offenen Brief und wirbt für den Neubau am Corneliusfeld.