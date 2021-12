Projekt in St. Tönis : Bürgerbegehren zum Campus initiiert

Tönisvorst Einige Tönisvorster wollen, dass die Bürger zum Campus-Projekt gefragt werden. Sie schlagen eine Alternative vor: Das Schulzentrum Corneliusfeld soll ausgebaut werden. Wie es jetzt weitergeht.

Werden die Bürger nun gleich zwei Mal zur Urne gebeten, um über das sogenannte Campus-Projekt abzustimmen? Denkbar ist das. Denn nachdem der Stadtrat in der vergangenen Woche einstimmig die Verwaltung beauftragt hatte, bis Februar zu prüfen, in welcher Form ein sogenannter Ratsbürgerentscheid möglich ist, haben einige Bürger am Montagnachmittag Tönisvorsts Bürgermeister Uwe Leuchtenberg einen Besuch abgestattet. Sie übergaben ihm ein Schreiben, mit dem ein Bürgerbegehren für den Erhalt des Schulzentrums Corneliusfeld mit Neubau am Schulzentrum für die Rupert-Neudeck-Gesamtschule eingeläutet werden soll.