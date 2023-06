Buchtipp aus der Stadtbücherei Tönisvorst Eine nicht ganz alltägliche Familiengeschichte

Auf dem Buchmarkt lassen sich immer gewisse Trends beobachten, schwer in Mode sind aktuell zum Beispiel sogenannte autofiktionale Texte. Dies bedeutet, dass ein Autor aus seinem Leben erzählt, dies aber romanhaft-verfremdet in einer Mischung aus Erlebtem und Erfindung. Hier also die Geschichte von Adam Andrusier (Jahrgang 1974), Autor und Autografenhändler aus London: Adams Vater treibt seine Familie bald in den Wahnsinn. Zum einen mit seinen Fremdschäm-Witzen (Kostprobe: Welche Frau weiß immer, wo ihr Mann steckt? Antwort: die Witwe); zum anderen mit seiner Leidenschaft, die Gesichter seiner Kinder und seiner Frau aus Privat-Schnappschüssen auszuschneiden, hiermit Fotos von Prominenten zu überkleben und aus diesen Montagen neue Objekte zu schaffen. So findet sich plötzlich ein grinsender John F. Kennedy neben der Mutter im Park.