Lesetipps für den Urlaub Das reinste Vergnügen: Urlaubslektüre

Deshalb darf die Urlaubslektüre in kaum einem Koffer fehlen. Ob in den Bergen oder am Meer, Urlauber lieben es, in den schönsten Wochen des Jahres die Nase ganz tief in ein Buch zu stecken. Dabei ist es nicht immer einfach, die passende Lektüre zu finden. Zu groß ist das Angebot an Neuerscheinungen. Die St. Töniser Buchhändlerin Judith Rüther-Zeiß, Inhaberin der Tönisvorster Buchhandlung an der Hochstraße, hat für unsere Leser einige Tipps: