Schnelles Internet in Tönisvorst Langes Warten auf Glasfaser soll bald ein Ende haben

Bei der Deutschen Glasfaser hat die interne Ursachenforschung nach Anfrage unserer Redaktion ihren Abschluss gefunden. „Die Deutsche Glasfaser hat seinerzeit im Rahmen des geförderten Glasfaserausbaus in Tönisvorst den Auftrag bekommen, zwei der fünf Wohneinheiten an der benannten Straße an das Netz anzuschließen – und hat dies auch getan. Da es sich um ein Förderprojekt handelt, musste der Netzanbieter zunächst die Regularien und den Prozess, wie in Fördergebieten effizient Nachanschlüsse realisiert werden können, klären. Dies ist inzwischen erfolgt, sodass die drei genannten Haushalte in die Bauliste aufgenommen wurden und nun in die konkrete Bauplanung gehen“, teilt die Deutsche Glasfaser mit.