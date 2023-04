Gemeinnütziges Windenergieprojekt SL Naturenergie schüttet 37.500 Euro an Vereine aus

Knapp zwei Jahre nach der Inbetriebnahme der zwei Windenergieanlagen in Tönisvorst schüttet die SL Naturenergie Stiftung zum ersten Mal Erträge an lokale Vereine aus: Aus 2021 (15.000 Euro) und 2022 (22.500 Euro) stehen insgesamt 37.500 Euro für gemeinnützige Projekte und Initiativen mit Sitz in Tönisvorst bereit. Über die Vergabe entscheidet ein Kuratorium aus Bürgern der Stadt zusammen mit Bürgermeister Uwe Leuchtenberg. Anträge können bis zum 31. Mai per E-Mail an maren.suntken@toenisvorst.de oder per Post an die Stadt gestellt werden. Formulare sind über Frau Suntken erhältlich.