Aus dem Tagebuch der Urgroßmutter Beitrag zur Stadtgeschichte berührt Nachfahre von Zeitzeugin

In der Reihe zur Tönisvorster Stadtgeschichte hat unsere Zeitung kürzlich einen Bericht des Historikers Hans Kaiser veröffentlicht, in dem er die Ereignisse im Jahr 1923 beschrieb: Es ging darum, dass nach dem Ersten Weltkrieg belgisches Militär St. Tönis besetzte und dass anschließend Extremisten versuchten, das Rathaus in ihre Gewalt zu bringen.