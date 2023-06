Zu Gast bei der Vorster Künstlerin Ulrike Wiesemann Faszinierende Eindrücke am Gartenzaun

Sonne, milde Temperaturen, ein wunderschöner Garten, eine sympathische Gastgeberin und — nicht zuletzt — gut gelaunte Künstler mit ihren sehenswerten Bildern und Skulpturen: Das sind die Zutaten für eine gelungene „Kunst am Gartenzaun“-Aktion. Die Künstlerin und Kunsttherapeutin Ulrike Wiesemann hatte ein halbes Dutzend befreundeter Künstlerinnen und Künstler eingeladen, gemeinsam mit ihr in ihrem weitläufigen Garten in Vorst auszustellen. „Die Zusammenstellung der Ausstellenden ist bunt zusammengewürfelt“, sagt sie. „Das ist für uns alle eine Bereicherung, und für die Gäste soll nicht vorhersehbar sein, was sie hier zu sehen bekommen.“ Kunst und Natur, das passt in ihren Augen gut zusammen. „Viele Kunstwerke finden in der Natur ihren Heimatplatz.“