Städtepartnerschaft Tönisvorst begrüßt Schüler aus Frankreich

Aufgeregte Stimmen in mehreren Sprachen hallen durch den Ratssaal an der Hochstraße in St. Tönis, wo das Programm für den Schüleraustausch der Rupert-Neudeck-Gesamtschule (RNG) mit der französischen Partnerstadt Sées und Alençon offiziell beginnt. 71 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte aus beiden Ländern sind dabei – auch von der Kooperationsschule, der Schule an der Dorenburg in Grefrath.