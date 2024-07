Tönisvorster sammeln für behindertes Mädchen Ein Sesseldreirad für Mira

Der Wunsch von Mira und die Probleme der Anschaffung kamen bei den „BeardBros Protect Children“ an, deren Präsident der Vorster Heinz Michels ist. „Wir unterstützen die unterschiedlichsten Projekte für Kinder und haben gesagt, wir bringen uns ein“, sagt Michels. Über die Sozialen Medien erfolgte ein Aufruf, der Spenden in Höhe von 1200 Euro generierte. Weitere 2300 Euro kamen bei einer Verlosung zustande, die die „BeardBros Protect Children“ dank eines Sponsors bei den Highland-Games in Kerpen umsetzen konnten. „Wir haben dann in unsere Clubkasse gegriffen und uns bis auf 1000 Euro dem Radpreis von 6500 Euro angenähert, wobei uns e-motion im Preis schon entgegengekommen war“, berichtet Sven Pricken von den „BeardBros Protect Children“.