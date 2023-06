Noch schauen Anwohner ins Grüne Pläne für Fliethgraben werden geprüft

Große Aufregung über ein mögliches neues Baugebiet am Fliethgraben: Rund 40 Anwohner waren zur Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Regionalplanung und Infrastruktur in den Ratssaal gekommen und verfolgten von der Empore und den hinteren Reihen die Diskussion. Ein Investor, anhand der gezeigten Pläne als Tecklenburg identifizierbar, hatte nach der Gemeindeordnung einen Bürgerantrag gestellt und seine Pläne vorgebracht. Es handelt sich also nicht um eine Planung der Stadt selbst.