Feuerwehr-Einsatz in Tönisvorst : Auto und Wohnmobil stehen komplett in Flammen

Mehrere Autos in Tönisvorst bei Wohnmobil-Brand beschädigt

Tönisvorst In der Nacht zu Donnerstag ist in Tönisvorst aus bislang ungeklärter Ursache ein Wohnmobil in Brand geraten. Eine Gasflasche soll explodiert sein. Mehrere Autos wurden dabei beschädigt.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Brand gegen 2 Uhr Uhr nachts. Das Wohnmobil habe Feuer gefangen, die Flammen seien auf ein Auto übergegangen.

Laut Augenzeugen soll zudem eine Gasflasche in dem Wohnmobil explodiert sein. Durch die Hitze der Flammen sind zahlreiche weitere Autos beschädigt worden. Mülltonnen sind geschmolzen, Fensterscheiben gesprungen.



Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Beamten haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

