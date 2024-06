Unfall in Tönisvorst Auto kracht in Gegenverkehr – drei Verletzte

(emy) Bei einem Unfall in Tönisvorst am Mittwoch, 5. Juni, gegen 11.30 Uhr ist ein Auto in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall auf der L362 zwischen dem Kreisverkehr Biwak/Unterschelthof und dem Landwirtschaftsbetrieb Knodt.