Tönisvorst/Krefeld Ausflug mit dem Schluff und dem Fahrrad

Start ist um 11 Uhr an der Schluff-Endstation in St. Tönis, am Wilhelmplatz 13. Nach Verladen der Fahrräder geht die Zugfahrt zur Schluff-Haltestelle am Hülser Berg. Per Fahrrad geht es dann weiter zum Nordbahnhof Krefeld zum Mittagessen und anschließend zurück zum Wilhelmplatz in St. Tönis. Die 25 Kilometer lange Tour kann auch ganz mit dem Fahrrad in Eigenregie zur Schluff-Haltestelle Hülser Berg und gemeinsam weiter zum Nordbahnhof unternommen werden.