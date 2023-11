Idee der Tönisvorster Heimatvereine Aus der Zeitkapsel wurde ein Buch

Im Mai dieses Jahres hätten sie sowohl in Vorst als auch in St. Tönis in der Erde versenkt werden sollen, um dort einen 200-jährigen Schlaf mit Unterbrechungen von 50 Jahren anzutreten. Doch daraus ist nichts geworden, und es wird auch in absehbarer Zeit nichts werden. Die Rede ist vom Projekt Zeitkapsel.