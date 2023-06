Haushalt durchforsten Arbeitskreis soll Finanzen in Tönisvorst unter die Lupe nehmen

„Haushaltskonsolidierung muss eines der primären Ziele in den nächsten Jahren sein, um die Handlungsfähigkeit der Stadt zu sichern“, heißt es auch in der Sitzungsvorlage seitens der Verwaltung. Doch Kämmerin Nicole Waßen ist skeptisch, schließlich hat es in der Vergangenheit mehrmals solche Versuche gegeben. „Die Intention ist gut“, sagte Waßen zum UWT-Antrag, „aber die Zitrone ist ausgepresst. Über jede Position im Haushalt ist in der Verwaltung gesprochen worden.“ Und Joachim Kremser (SPD) ergänzte, der größte Teil des Haushalts liege fest und könne nicht verändert werden.