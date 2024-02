Unterkünfte in Tönisvorst Arbeitskreis diskutiert über Leistungsstandards für Flüchtlinge

Welche Leistungsstandards in der Flüchtlingsunterbringung will die Stadt Tönisvorst erbringen? Konkret geht es um Reinigung, Catering, Betreuung sowie Sicherheitsdienste in den städtischen Flüchtlingsunterkünften in der Rosentalhalle, in der Containeranlage neben der Rosentalhalle und in der Hans-Hümsch-Sporthalle in Vorst. Darum wird sich in den kommenden Wochen ein Arbeitskreis kümmern, der aus je zwei Vertretern der im Stadtrat vertretenen Fraktionen sowie Mitarbeitern der Stadtverwaltung besteht. Die Ergebnisse sollen dann im Ausschuss für Vielfalt, Jugend, Senioren, Gesundheit, Soziales und frühkindliche Bildung beraten werden, bevor der Stadtrat im Juni endgültig entscheidet – so der Plan, den die Politiker im Ausschuss jetzt nach mehr als einstündiger, meist sachlicher Diskussion mehrheitlich beschlossen.