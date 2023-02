Mit Früchten aus Vorst und St. Tönis Tönisvorster Apfelschnaps reift im Maulbeerbaumfass

Los ging es im November. „1200 Kilo Äpfel, je zur Hälfte aus Vorst und St. Tönis, wurden in Handarbeit zu Most verarbeitet, mit Hefe versetzt und acht Wochen lang zum Gären besonders aromaschonend aufbewahrt“, schildert Kohnen das Verfahren. Im Januar 2023 war es dann so weit: Mehr als 1000 Liter vergorene Apfelmaische konnten nach und nach von Peter Day in der Manufaktur Mühle 4 in Kempen-St. Hubert gebrannt werden. „Eine erste Geschmacks- und Geruchsprobe des Apfelbrands war schon sehr vielversprechend: das Aroma der Äpfel kommt voll zur Geltung, auch der Apfelduft ist erhalten geblieben, das Getränk hat eine angenehme Süße“, sagt Bernhard Zircher. Nachdem der Apfelbrand ordnungsgemäß versteuert wurde, geht es nun auf die Zielgerade: Der hochprozentige Apfelbrand wurde vor ein paar Wochen zum Reifen in ein Maulbeerbaumfass umgefüllt. Durch die Lagerung im Holzfass wird der Geschmack veredelt, und der klare Brand bekommt eine Bernsteinfarbe.