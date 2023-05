Tönisvorsts Bürgermeister ist Schirmherr Mini-Apfelbäume für Schulen, Vereine und Co.

Sie blühen auf Augenhöhe und sind wegen ihrer kompakten Größe ideale Apfelbäume für Kitas und Schulen, für eine Obsthecke oder sogar für den Balkon: Mini-Trees. Unter dem Motto „Zeigt her eure grünen Däumchen und holt euch zwei Bäumchen!“ verschenkt jetzt das Apfelparadies 1000 Mini-Apfelbaumpärchen an Schulen, Kindertageseinrichtungen, Seniorenhäuser, Vereine, Kirchen und andere soziale Einrichtungen. Und das nicht nur in Tönisvorst an der Huverheide 30, sondern auch in Wittlaer, Meerbusch und Moers – weshalb auch der Tönisvorster Bürgermeister Uwe Leuchtenberg als Schirmherr auserkoren wurde.