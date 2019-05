Villa Gänseblümchen : Kinder bekommen Besuch von der Apfelkönigin

St. Tönis Auf dem Höhepunkt der Apfelthemenwochen ist Tönisvorsts Apfelkönigin Melanie I. zu Gast im Familienzentrum Villa Gänseblümchen an der Ingerstraße.

Eigens für diesen hochherrschaftlichen Besuch haben die Erzieherinnen mit Hilfe von roter und grüner Pappe aus einem Schreibtischstuhl einen Thron in Apfelform gebastelt. Darauf nimmt Melanie I. Platz und liest eine Geschichte vor, die – natürlich- von einem Apfel handelt. Die Kinder lauschen gebannt. Für ihren Besuch im Familienzentrum hat die Apfelkönigin sich ihre kleine Krone ins Haar gesteckt und ein hellgrünes Kleid mit Tüll und Glitzersteinen gewählt, das von den Kindern ausgiebig bewundert wird. Auch die eingeladenen Eltern und Großeltern freuen sich über den königlichen Besuch im Familienzentrum. Melanie I. nimmt sich viel Zeit, um sich alle Stationen, die das Kita-Team aufgebaut hat, anzusehen. Da wird aus Äpfeln Saft gepresst, es entstehen bunte Bilder mit Apfeldruck, auch ein Apfelbilderbuchkino gibt es zu sehen. „Außerdem pflanzen die Kinder heute Apfelbaumsamen in selbstgebastelte Zeitungs-Blumentöpfe und nehmen sie mit nachhause“, erzählt Ralf Küntges, Leiter des städtischen Familienzentrums. Auch auf dem Außengelände der Einrichtung an der Ingerstraße stehen bereits zwei Apfelbäume, sodass die Kinder jedes Jahr aufs Neue verfolgen können, wie aus einer Blüte ein Apfel wird. Seit zwölf Jahren hat Tönisvorst den Beinamen Apfelstadt. Er geht auf den Vorschlag einer Bürgerin zurück. Daraus entwickelt hat sich in Vorst alle zwei Jahre im September das Apfelfest und jedes Jahr im Frühling der Apfelblütenlauf, die Stadt richtet Apfelthemenwochen in ihren Kindertagesstätten aus, Apfelbäume wurden gepflanzt und eine Apfelstadt-Schlemmertour zusammengestellt. Mittlerweile gibt es auch Brot mit Apfelstückchen in Tönisvorst zu kaufen, ebenso wie Apfel-Leberwurst und Apfelbratwurst. Und seit 2013 hat die Apfelstadt auch eine Apfelkönigin.