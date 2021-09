Beliebte Laufveranstaltung durch Tönisvorster Apfelplantagen : Apfelblütenlauf wird erneut verschoben

Tönisvorst Grund sind die steigenden Corona-Inzidenzwerte, die eine Laufveranstaltung mit rund 1500 Teilnehmern nicht möglich machen, heißt es von den Organisatoren. Ein neuer Termin für 2022 steht bereits fest.

Die erste Tönisvorster Apfelkönigin Annica Schüller hatte den Apfelblütenlauf in ihrer Amtszeit einst ins Leben gerufen. In den fünf Jahren, in denen er ausgerichtet wurde, wuchs er stetig. 2015 waren es knapp 300 Teilnehmer, beim bislang letzten Lauf 2019 gingen 1750 Läufer an den Start – so viele wie nie zuvor. Fast 15.000 Euro kamen damals an Spendengeldern für das Tönisvorster Medikamentenhilfswerk Action Medeor zusammen; damit waren es insgesamt inzwischen knapp 50.000 Euro.