Sportereignis in Tönisvorst Was man zum Apfelblütenlauf wissen muss

Die Chancen stehen nicht schlecht, dass der Apfelblütenlauf durch die Huverheide in diesem Jahr seinem Namen wieder gerecht wird: Am Sonntag, 16. April, soll das sportliche Großereignis stattfinden – „und da der Herbst sehr warm war, werden dann wahrscheinlich auch schon die ersten Blüten zu sehen sein“, sagte Tönisvorsts Apfelkönigin Jacqueline Huhndorf jetzt bei der Pressekonferenz zum Lauf, zu dem die Organisatoren, Sponsoren und Partner in den St. Töniser Obsthof eingeladen hatten. 2020 und 2021 war der Apfelblütenlauf coronabedingt ganz ausgefallen, im vergangenen Jahr fand er in etwas kleinerer Form erst im Juni, also nach der Apfelblüte, statt.