Lauf-Event am Niederrhein Schon 1200 Anmeldungen für Apfelblütenlauf in Tönisvorst

Jetzt heißt es schnell sein: Die Anmeldefrist für den achten Apfelblütenlauf am Sonntag, 28. April, in Vorst endet bereits am Mittwoch, 24. April. Es haben sich bislang schon 1200 Sportler angemeldet. „Bei 1750 Anmeldungen ist Schluss“, sagt Beate Weiss, Leiterin des Organisationsteams Apfelblütenlauf. Sie ergänzt: „Wir sind mit den bisherigen Anmeldezahlen sehr zufrieden und wissen, dass sich in den letzten Wochen noch einmal ein Schub an Interessenten meldet.“