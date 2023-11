Hilfswerk aus Tönisvorst Wie Anke Engelke Action Medeor unterstützt

Info

Am Hauptstandort in Tönisvorst lagern Medikamente und medizinisches Equipment, die an Gesundheitsstationen weltweit zu Selbstkosten oder spendenfinanziert abgegeben werden. Außerdem hat Action Medeor drei Niederlassungen in Tansania und eine in Malawi. Action Medeor setzt sich zudem für die Versorgung mit medizinischen Geräten und Schulungen in der Medizintechnik ein.

Spenden Wer das Hilfswerk unterstützen möchte, findet Spendenmöglichkeiten auf der Internetseite www.medeor.de.