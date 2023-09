Ambulanter Pflegedienst Vorst erweitert Angebot Gemeinnütziger Verein bietet jetzt auch Essen auf Rädern

Die Geschäftsstelle des Ambulanten Pflegediensts Vorst an der Süchtelner Straße 41 erweitert nach umfangreichen Umbauarbeiten ihr Angebot. Das Ladenlokal ist vielen Vorstern bereits als ehemalige Adresse von „Grete's Laden“ bekannt, der mehr als 40 Jahre lang als Boutique eine Institution in Vorst war. Im Jahr 2021 zog der Krefelder Verein für Haus- und Krankenpflege mit Hauptsitz im Schütenhof in Krefeld-Bockum in die Räumlichkeiten und etablierte eine wichtige Außenstelle in Vorst. Wegen des hohen Bedarfs an ambulanter Pflege in Vorst entschloss sich der Verein in den vergangenen Monaten zu einer umfassenden Neugestaltung und Modernisierung der Geschäftsräume.