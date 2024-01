Akkordeon-Orchester St. Tönis „Das Orchester ist wie eine zweite Familie für mich“

Die Gruppe Stakkato etwa gestaltet am Sonntag, 28. April, 17 Uhr, ein Kirchenkonzert in der Pfarrkirche St. Cornelius in St. Tönis, die Gruppe Akkzente lädt für Samstag und Sonntag, 21. und 22. September, unter dem Titel „Akkzente meets Krimi-Dinner“ zu einem mörderisch spannenden Schauspiel ins Vereinsheim ein, das durch das Ensemble musikalisch untermalt wird. Dazu gibt es ein Vier-Gänge-Menü, Karten sind bereits erhältlich. „Stakkato meets Big Band“ heißt es am Samstag, 16. November, ab 18 Uhr im Vereinsheim, wenn die Musikerinnen und Musiker von Glenn Miller bis Robbie Williams lauter musikalische Leckerbissen servieren. Auch für dieses Konzert gibt es bereits Karten. Am Sonntag, 15. Dezember, geht es dann unter dem Motto „Loss mer singe“ in Richtung Weihnachten, wenn das Ensemble Akkzente ab 17 Uhr in St. Cornelius zum Mitsingen von klassischen Weihnachtsliedern und den schönsten Rock-Christmas-Songs einlädt.