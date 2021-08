Schon mit kleinen Geldbeträgen anderen Menschen helfen : Action-Medeor-Stiftung wird 20 Jahre alt

Tönisvorst Die Action-Medeor-Stiftung feiert 20-jähriges Bestehen. Mit einer Erbsumme ins Leben gerufen, beträgt die Stiftungssumme heute 1,67 Millionen Euro. Stiften kann jeder Bürger.

Ein rundes Bestehen, das im Stillen begangen wird, und ein Geburtstagskind, das kaum jemand kennt. „Wir blicken jetzt auf unser 20-jähriges Bestehen. Aber ich glaube, es wissen nur sehr wenige Menschen, dass es die Action-Medeor-Stiftung gibt und welche Möglichkeiten im Bereich des Stiftens vorliegen“, sagt Bernd Pastors. Der ehemalige Vorstandssprecher des Medikamentenhilfswerks mit Sitz in Vorst ist nach seinem Eintritt in den Ruhestand weiter aktiv, und zwar als ehrenamtlicher Geschäftsführer der Stiftung.

Vor zwei Jahrzehnten konnte dank des stattlichen Nachlasses von Else Eberle eine Stiftung ins Leben gerufen werden. „Eine Stiftung bedeutet Nachhaltigkeit. Das Stiftungsvermögen selbst bleibt erhalten, der Stiftungszweck wird ausschließlich aus den erwirtschafteten Erträgen gefördert“, erklärt Pastors. Der Stiftungszweck ist in diesem Fall die Aus- und Weiterbildung von medizinischem und pharmazeutischem Personal in Entwicklungsländern. Denn es fehlt an den entsprechenden Fachkräften vor Ort.