Hilfswerk aus Tönisvorst Action-Medeor-Stiftung vergibt Felix-Wiemes-Preis

Wie wichtig funktionierende pharmazeutische Strukturen sind, merkt man in Deutschland aktuell gerade an der Knappheit verschiedener Medikamente. „In Deutschland versorgt ein Apotheker rund 1500 Menschen. Aber in Tansania kommt ein Apotheker auf 32.000 Einwohner“, sagt Angela Zeithammer, Geschäftsführerin der Action-Medeor-Stiftung. „Wenn die Menschen in Tansania krank werden, haben sie oft schon deshalb weniger Chancen auf eine gute medizinische Versorgung, weil es dafür zu wenig Fachleute gibt. Der Medikamentenmangel kommt dazu noch verschärfend hinzu.“