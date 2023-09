Nach schweren Überschwemmungen Action Medeor stellt 30.000 Euro Soforthilfe für Libyen bereit

Die Hilfsorganisation ist bereits seit vielen Jahren für lokale Hilfsorganisationen in Libyen aktiv, die von Deutschland aus regelmäßig mit Hilfsgütern unterstützt werden. „Wir erwarten heute die ersten Meldungen unserer Partner, welche konkreten Bedarfe vorliegen, und werden dann umgehend prüfen, wie wir sie bedienen können. Die Hilfsgüter werden, wenn möglich, vor Ort beschafft. Dort, wo dies nicht möglich ist, werden wir Hilfsgüter aus unserem Lager in Deutschland auf den Weg bringen. Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass Medikamente, medizinisches Material, Nahrung, Zelte und Decken in großer Anzahl benötigt werden“, so Peruvemba am Mittwoch.