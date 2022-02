Ausrüstung im Wert von 10.000 Euro : Action Medeor schickt Hilfspakete in Ukraine

Schon jetzt werden viele Vertriebene in Krankenhäusern behandelt. Foto: Action Medeor

Tönisvorst Das Medikamenten-Hilfswerk hat erste Hilfegesuche von medizinischen Einrichtungen aus der Ukraine erhalten. Derzeit bereitet man in Tönisvorst Lieferungen in das kriegsbedrohte Land vor.

Erste Hilferufe aus der Ukraine erreichen in diesen Tagen das Deutsche Medikamenten-Hilfswerk Action Medeor. Der „Notapotheke für die Welt“ mit Sitz in Tönisvorst liegen konkrete Anfragen von unkrainischen Krankenhäusern vor, die um Unterstützung bitten. Die Helfer von Action Medeor haben daher damit begonnen, erste Hilfslieferungen in das kriegsbedrohte Land vorzubereiten. Präsident Wladimir Putin hatte zuletzt die Separatistengebiete Donezk und Luhansk als unabhängig erklärt und seine Truppen vorrücken lassen.

„Wir haben Kontakt zu medizinischen Einrichtungen, die uns von kritischen Zuständen berichten“, erläutert Sid Peruvemba, Vorstandssprecher von Action Medeor. „Uns wird geschildert, dass bereits jetzt viele Vertriebene und auch Militärangehörige in den Krankenhäusern behandelt werden müssen. Auch gibt es viele Menschen, die durch die aktuelle Krise in eine soziale Notlage geraten sind“, sagt Peruvemba. „Wir beobachten die Situation in der Ukraine mit großer Sorge und richten uns darauf ein, dass wir weitere medizinische und humanitäre Hilfe für die Menschen in der Ukraine leisten müssen.“

Eine erste Hilfslieferung mit Verbandsmaterialien und medizinischer Ausrüstung im Wert von 10.000 Euro hat das Medikamenten-Hilfswerk nach den ersten Anfragen sofort zugesagt. Die Sendung wird in den nächsten Tagen das Lager von Action Medeor verlassen. In der Zwischenzeit versuchen die Helfer vom Niederrhein, einen sicheren Transportweg zu organisieren, um die Hilfsgüter wohlbehalten in die Krisenregion zu bringen.

Wer die Arbeit von Action Medeor unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende tun. Online unter www.medeor.de/Ukraine findet sich das dazugehörige Spendenkonto.

(jbu)