Ein Jahr nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien Action Medeor hilft den besonders Bedürftigen

Ein Jahr nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien am 6. Februar 2023 zieht die Tönisvorster Hilfsorganisation Action Medeor Bilanz. Bereits kurz nach der Katastrophe waren Helfer von Action Medeor und der lokalen Partnerorganisation International Blue Crescent (IBC) vor Ort, um den Menschen zu helfen. „Unsere mobilen medizinischen Teams haben in den ersten Tagen Wunden versorgt, Augen gespült, gebrochene Gliedmaßen stabilisiert“, berichtet Action-Medeor-Pressesprecher Markus Bremers, der selbst wenige Tage nach dem Erdbeben vor Ort war.