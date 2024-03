Unfall in Tönisvorst 32-Jährige in St. Tönis schwer verletzt

Eine 32-jährige Frau aus Ratingen ist bei einem Unfall in St. Tönis am frühen Samstagmorgen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau mit ihrem Auto um 5.45 Uhr innerorts unterwegs, sie fuhr über die Niedertorstraße in Richtung Vorster Straße. Dabei prallte sie gegen zwei geparkte Pkw.