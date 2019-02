Am Ortsausgang angefahren: 32-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall in Tönisvorst

32-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall in Tönisvorst

Am Ortsausgang angefahren

Tönisvorst-Vorst Im Tönisvorster Stadtteil Vorst hat sich am Freitagabend ein tödlicher Unfall ereignet. Dabei kam eine 32-jährige Frau aus St. Tönis ums Leben.

Die Frau wollte nach Angaben der Polizei am Freitagabend gegen 22.40 Uhr am Ortsausgang von Vorst die Kempener Straße überqueren. Zum selben Zeitpunkt war ein 55-Jähriger aus Vorst mit seinem Auto in Richtung Ortsmitte unterwegs.