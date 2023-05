Unfall in Tönisvorst Schulausflug: 21 Leichtverletzte nach Notbremsung

Tönisvorst · Ein Schulausflug für Zweit- und Drittklässler aus Tönisvorst fand am Montagmorgen ein vorzeitiges Ende auf der Kreuzung Südring/Düsseldorfer Straße in St. Tönis. Wie die Polizei berichtet, kam der Bus mit den Schülerinnen und Schülern einer Tönisvorster Grundschule – 42 Kinder und zwei Lehrkräfte saßen in dem Fahrzeug – gegen 9.10 Uhr aus Richtung Viersener Straße und war in Richtung Vorst unterwegs.

08.05.2023, 15:58 Uhr

Die Kreuzung war für etwa 45 Minuten während der Unfallaufnahme gesperrt (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Ihm entgegen kam mit seinem Auto ein 62-jähriger Tönisvorster, der an der Kreuzung nach links auf die Düsseldorfer Straße abbiegen wollte. Er hatte den entgegenkommenden Bus nicht wahrgenommen und war abgebogen. Der Busfahrer, ein 45-jähriger Mann aus Mönchengladbach, leitete eine Gefahrenbremsung ein. Damit konnte er einen Zusammenstoß mit dem Auto zwar verhindern – allerdings wurden 21 Kinder und eine Lehrkraft bei dem Manöver leicht verletzt. Zwei Kinder wurden zu einer Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, die anderen suchten selbst mit ihren Eltern einen Arzt auf. Die Kreuzung war für etwa 45 Minuten während der Unfallaufnahme gesperrt, berichtet die Kreispolizeibehörde Viersen weiter.

