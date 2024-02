Karnevalszug in Vorst 1200 Besucher beim „närrischen Lindwurm“ in Vorst

Natürlich wurde es auf dem Zug in Vorst auch politisch. So zierte ein Wagen die Aufschrift „Klimakleber ist kein Lösungsmittel“, während ein anderer die Botschaft „Auch in der Dorfdisco ist kein Platz für braun“ trug. Einen ganz besonders aufwändig gestalteten Karnevalswagen hatte in diesem Jahr der Freundeskreis Süchteln-Hagen gestaltet. Verkleidet als Zebra, Giraffe oder Leopard gingen die Zugteilnehmer auf Safari.Der große Wagen war passend mit Nashorn, Flusspferd, Elefant und Großwildjäger gestaltet worden.