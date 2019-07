St. Tönis : Neues vom Werbering: TöFood-Festival

Bei TöFood wird gastronomisch viel geboten. Foto: InterFest

St. Tönis Am letzten Augustwochenende findet in der Apfelstadt von Freitag bis Sonntag etwas Neues und Besonderes statt: Der Werbering St. Tönis, künftig „St. Tönis erleben“, lädt zum bunten Stadtfest ein, zum TöFood-Festival.

Auftakt ist die Silent-Party am Freitag, 30. August, auf dem Rathausplatz. Bis einschließlich Sonntag gibt es dann Kulinarisches, Musik leise und laut und ein attraktives Bühnen- und Kinderprogramm. Das neue sechsköpfige Vorstandsteam steckt mitten in den Vorbereitungen. Die Geschäfte sind bis 18 Uhr geöffnet.

Regional, cool, klassisch und besonders: Zehn verschiedene Anbieter warten mit diversen Speisen und Getränken auf hungrige und durstige Besucher. Alle sind zum Naschen und Dabeisein eingeladen. Das Rahmenprogramm des Stadtfestes bietet viel Abwechslung und soll Jung und Alt, sowohl Einheimische also auch Auswärtige, ansprechen. Auf der Bühne am Rathausplatz wird ein buntes und sehenswertes Programm geboten, im Seulenhof gibt es tagsüber am Samstag und Sonntag ein Kinderprogramm.

Am Freitagabend beginnt das Event: Die Silent-Party, bei der man per Kopfhörer Musik verschiedener Stilrichtungen hören kann, lockt auf den Rathausplatz. Feiern und ausgelassen sein, ganz ohne Lärmbelästigung. Tickets hierzu, als Leihgebühr für die Kopfhörer, gibt es im Vorverkauf für zehn Euro in St. Tönis bei Blumen Hermes, Body­area, Kosmetik Frauenzimmer, Optik Scholl und der Tönisvorster Buchhandlung. Die Anzahl ist begrenzt, schnell sein lohnt sich also. Die Silent-Party startet am 30. August ab 19 Uhr, die Kopfhörerausgabe beginnt schon um 17 Uhr am Rathausplatz.

Am Samstag und Sonntag fällt der Startschuss des Stadtfestes jeweils um 11 Uhr. An beiden Tagen steht dann ein buntes Kinder- und Musikprogramm an. Auf leise folgt am Samstag laut: Am 31. August ab 19 Uhr wird die Bühne gerockt, die Bluesband „Heaven Done Called“ tritt rund eine Stunde lang als Vorband auf. Anschließend wird die bekannte Krefelder Cover-Band „Sick’s Pack“ für gute Musik und Stimmung sorgen. Übrigens: Der Verein „St. Tönis erleben“ arbeitet momentan an seiner neuen Internetseite, auf der dann auch das neue Logo zu finden sein wird: „St. Tönis erleben; mit uns, mit euch mittendrin“. Die Eintragung ins Vereinsregister ist noch nicht vollständig abgeschlossen, deshalb gilt vorerst noch die bisherige Internetadresse: www.werbering-st-toenis.de

(RP)