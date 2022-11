Leiter des Gebäudemanagements in Tönisvorst : Tobias Janseps wird Beigeordneter in Mettmann

Tobias Janseps wird Beigeordneter in Mettmann

Leiter des Gebäudemanagements in Tönisvorst

Tönisvorst Der 48-Jährige war seit viereinhalb Jahren bei der Stadt Tönisvorst und auch mit dem Campus-Projekt betraut. Nun macht er einen Karrieresprung. Tönisvorsts Bürgermeister Uwe Leuchtenberg bedauert den Weggang Janseps‘.

Tobias Janseps, Abteilungsleiter des Gebäudemanagements der Stadt Tönisvorst , macht einen Karrieresprung: Er wird Technischer Beigeordneter der Stadt Mettmann . Am Donnerstagabend setzte sich der 48-Jährige gegen zwölf andere Bewerber durch und wurde von der Mettmanner Auswahlkommission bei vier Gegenstimmen für die kommenden acht Jahre gewählt. Seit viereinhalb Jahren arbeitete Janseps bei der Stadt Tönisvorst. Auch Mettmann ringt – wie Tönisvorst – mit Groß-Neubauten.

Aus der nicht öffentlichen Vorstellungsrunde in Mettmann ist ein differenziertes Echo zu hören. Neben Lob für den Auftritt ist Kritik an glatten, nichtssagenden Plattitüden zu hören. Tönisvorsts Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD) bedauert den Weggang Janseps‘, wenngleich er nachvollziehen könne, dass Janseps diese berufliche Chance nutzen wolle. „Wenn uns qualifizierte Mitarbeiter verlassen, ist das immer ein Einschnitt – und Janseps gehört zu den guten Mitarbeitern“, so Leuchtenberg auf Anfrage unserer Redaktion. Gerade im technischen Dezernat sei die Personalsituation ohnehin schon angespannt, weswegen man die Neubesetzung der Stelle sofort angehen werde. „Aber qualifiziertes Personal zu finden, ist für alle Kommunen nicht leicht.“