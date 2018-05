Tönisvorst: Tiefbau an der Viersener Straße: Durchfahrt gesperrt

Tiefbau an der Viersener Straße: Durchfahrt gesperrt

Die Viersener Straße ist am Südring als Sackgasse gekennzeichnet. Foto: HB

Tönisvorst

Die NEW Netz, ein Unternehmen der NEW-Gruppe, erneuert in der Viersener Straße in St. Tönis seit Montag die Erdgas-, Trinkwasser- und Stromleitungen. Anschließend werden die Hausanschlüsse auf die neuen Leitungen umgebunden. Der erste Bauabschnitt umfasst die Kastanienallee bis Krähenfeld. Für die Arbeiten ist die Viersener Straße zwischen Kastanienallee und Krähenfeld voll gesperrt. Im Anschluss erfolgt der zweite Bauabschnitt von Corneliusstraße bis Dammstraße. Der Abschluss der Gesamtbaumaßnahme erfolgt voraussichtlich Ende Oktober. Die Anwohner der Viersener Straße, Drosselweg, Krähenfeld, Akazienallee, Sperberstraße und der Kastanienallee wurden mit einem Informationsschreiben über die Bautätigkeiten informiert.