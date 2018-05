Tönisvorst: Thomas Goßen unterstützt Vorster Bürgerinitiative

Tönisvorst Umsetzung klappt erst, wenn 40 Prozent der Vorster Haushalte sich für den Glasfaser-Ausbau aussprechen.

"Von Bürgern für Bürger" ist das Motto der Initiative, die sich für den Glasfaserausbau in Vorst und seinen Außenbezirken einsetzt. Unterstützung bekommen die engagierten Bürger auch von Bürgermeister Thomas Goßen. Der Chef der Tönisvorster Stadtverwaltung betont nach einem Gespräch mit Mitgliedern der Initiative die Bedeutung der Glasfaserinfrastruktur für die Stadt. "Wir unterstützen die Glasfasertechnologie. Sie ist die Zukunft. Sie ist im Ergebnis die einzige Technik am Markt, die Wachstum ermöglicht", sagt Goßen.

Noch bis zum 30. Juni haben die Vorster Zeit, sich für die Glasfeser zu entscheiden, dann läuft die Frist der Deutschen Glasfaser für die Nachfragebündelung ab. Gute sechs Wochen bleiben der Bürgerinitiative also noch, um die Vorster von dem Projekt zu überzeugen. "Wir sollten alle in die digitale Zukunft schauen", sagt Romanski, "der Bedarf an einer schnelleren Internetverbindung wird steigen. Diesem Bedarf können die alten Kupferleitungen auf Dauer nicht gerecht werden." Glasfaser sei auf lange Sicht alternativlos.